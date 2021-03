Golf | Branden Grace | sta tornando al top?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo la vittoria di settimana scorsaè tornato nei primi cento del World Ranking, riuscirà a tornare alcome negli anni passati?: le vittorie passate Nel corso della sua carriera da professionistaè riuscito a vincere ben 13 tornei in svariati Tour, dal Sunshine Tour, quando era ancora agli inizi di carriera, fino ad arrivare alle vittorie più importante sia sul PGA Tour sia sullo European Tour. L’anno migliore per il sudafricano è stato sicuramente nel 2012 quando ha vinto ben quattro tornei, ma la vittoria più importante l’ha conquistata sul PGA Tour nel 2016 in occasione dell’HRC Heritage dove ha battuto di due colpi l’inglese Luke Donald e lo scozzese Russell Knox di due colpi. La miglior posizione nel World ...