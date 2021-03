Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo: Lazio-Torino sub iudice (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono stati resi noti gli squalificati del campionato di Serie A. L’ultima giornata del massimo torneo italiano è stata importantissima per la classifica, in particolar modo per la lotta scudetto. Si riscatta la Juventus che ha vinto con il netto risultato di 3-0 contro lo Spezia, brutta prestazione del Milan che non è andato oltre il pareggio contro l’Udinese. Si conferma in grandissima forma l’Atalanta, dominio in lungo ed in largo contro il Crotone, continua la risalita del Cagliari che ha avuto la meglio del Bologna. Blitz all’ultimo respiro della Roma contro la Fiorentina. Pareggio nel derby Genoa-Sampdoria. Nel frattempo la partita Lazio-Torino che non si è disputata per i casi di Coronavirus del club granata è stata indicata come sub iudice, il giudice ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono stati resi noti glidel campionato diA. L’ultima giornata del massimo torneo italiano è stata importantissima per la classifica, in particolar modo per la lotta scudetto. Si riscatta la Juventus che ha vinto con il netto risultato di 3-0 contro lo Spezia, brutta prestazione del Milan che non è andato oltre il pareggio contro l’Udinese. Si conferma in grandissima forma l’Atalanta, dominio in lungo ed in largo contro il Crotone, continua la risalita del Cagliari che ha avuto la meglio del Bologna. Blitz all’ultimo respiro della Roma contro la Fiorentina. Pareggio nel derby Genoa-Sampdoria. Nel frattempo la partitache non si è disputata per i casi di Coronavirus del club granata è stata indicata come sub, il...

