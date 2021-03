Gli specializzandi di medicina furiosi contro Bertolaso: «Il Paese senza futuro per colpa nostra? Si vergogni» – L’intervista (Di giovedì 4 marzo 2021) «Frasi vergognose». I medici specializzandi non trovano altri aggettivi per definire le parole con cui Guido Bertolaso li ha duramente attaccati, colpevoli, secondo il coordinatore del piano vaccinale anti Covid della Lombardia, di essersi rifiutati di servire il Paese vaccinando a titolo volontario. «C’è una legge che li obbliga per un mese», ha detto Bertolaso all’inizio di un intervento molto duro, terminato con l’attacco frontale ai giovani colleghi. «Se i prossimi medici saranno questi che futuro potrà avere questo Paese?». L’ex capo della Protezione civile si è presentato in conferenza con una lettera spedita dalle maggiori associazioni di categoria proprio sul tema dell’obbligo di prestazione non retribuita. A firmare quel documento anche la realtà associativa dei Giovani ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) «Frasi vergognose». I medicinon trovano altri aggettivi per definire le parole con cui Guidoli ha duramente attaccati, colpevoli, secondo il coordinatore del piano vaccinale anti Covid della Lombardia, di essersi rifiutati di servire ilvaccinando a titolo volontario. «C’è una legge che li obbliga per un mese», ha dettoall’inizio di un intervento molto duro, terminato con l’attacco frontale ai giovani colleghi. «Se i prossimi medici saranno questi chepotrà avere questo?». L’ex capo della Protezione civile si è presentato in conferenza con una lettera spedita dalle maggiori associazioni di categoria proprio sul tema dell’obbligo di prestazione non retribuita. A firmare quel documento anche la realtà associativa dei Giovani ...

