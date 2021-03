Giulia | visual artist e scenografa | unica donna dello staff dei Pinguini Tattici Nucleari

(Di giovedì 4 marzo 2021) Andare a un concerto, magari in mezzo a migliaia di persone. Vivere due ore, a volte anche tre, con l’adrenalina a mille. Tornare a casa, senza voce, ancora con il cuore in gola, che batte forte. A quanti di voi è capitato? Non è magia, ma umana, bellissima emozione, che dal cuore emerge fino alla pelle. Quella emozione che solo i concerti dal vivo sanno regalare. Molti protagonisti però non li vediamo sul palco. Eppure ci sono, lavorano in back office, anche prima, durante o dopo lo spettacolo. Sono tanti, e molti di loro sono dei grandi professionisti, senza i concerti, che ci portiamo nel cuore, non sarebbero stati gli stessi.Argenziano, venticinquenne bergamasca, è sicuramente una di loro., sta terminando gli studi all’Accademia delle Belle Arti “Santa” a ...

momentotisanina : RT @misonopersoe: Cara produzione adesso che ci siamo capiti,VOLETE UNO SCHEMINO? Sangio e Giulia=amati da tutti=televisione accesa=amici=v… - _pratofiorito_ : RT @misonopersoe: Cara produzione adesso che ci siamo capiti,VOLETE UNO SCHEMINO? Sangio e Giulia=amati da tutti=televisione accesa=amici=v… - fernipat_ : RT @misonopersoe: Cara produzione adesso che ci siamo capiti,VOLETE UNO SCHEMINO? Sangio e Giulia=amati da tutti=televisione accesa=amici=v… - misonopersoe : Cara produzione adesso che ci siamo capiti,VOLETE UNO SCHEMINO? Sangio e Giulia=amati da tutti=televisione accesa=a… - jornalistavitor : RT @La_Lettura: Gary Cooper, eroe schivo. Nell’App de «la Lettura» il focus sull’attore attraverso 5 film, a cura di @Sulivi. In edicola e… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia visual

BergamoNews.it

...il film "UnfashionShow' diretto daAnchenza . Un progetto che si è avvalso della partecipazione di alcuni artisti, tra cui la performer Myss Keta, il ballerino Gabriele Esposito e il...E su "la Lettura" #483, in edicola e nell'App, ladata diDe Amicis dedicata all'attore in occasione del doppio anniversario di nascita e morte , con un articolo del regista Davide ...Ha preso il via la programmazione di Radio Roma. L’emittente trasmette in FM sui 104.0 (Roma) e sui 98.1 (Latina) e sul digitale terrestre in visual radio in varie regioni d’Italia. Già presenti Lazio ...Il Chiostro del Bramante in occasione della mostra: "BANKSY A VISUAL PROTEST", propone uno speciale progetto di approfondimento, valorizzazione e promozione degli street artist protagonisti della scen ...