Giulia De Lellis, bufera social rimuove la storia: cosa è successo? (Di giovedì 4 marzo 2021) Giulia De Lellis è finita, anche se per poche ore, in una bufera social non indifferente. L'influencer, molto popolare e seguita da milioni di followers, non manca di condividere i suoi consigli di bellezza a cui molte giovani ragazze fanno riferimento e anche pareri su come affrontare alcune situazioni di vita di coppia. Giulia ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta di Andrea Damante con cui ha avuto una lunga relazione, oggi finita, è felicemente fidanzata con Carlo Beretta, e a quanto pare la sua relazione va a gonfie vele proprio perché adotta degli atteggiamenti necessari per tener vivo l'interesse del proprio partner. In una recente storia condivisa sul suo account Giulia ha rivelato che per ottenere l'attenzione costante del compagno occorre sempre ...

