Giugliano | dipendente comunale positivo al Covid | uffici chiusi

(Di giovedì 4 marzo 2021) Cosoall’o Tributi di, chiuso lo sportello. Come anticipa Il Mattino, undella sede di Via Palumbo è risultatoal tampone e subito si è provveduto alla chiusura degliper effettuare la sanificazione di tutti i locali comunali. CasoI casi di contagio, negli ultimi giorni, sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano dipendente

Il Mattino

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Campania zona rossa, Napoli è in testa alle tabelle sui contagi L'EMERGENZApositivo al Covidchiuso l'ufficio... IL CASO Campania, sos delle imprese ...Unin servizio presso la sede dell'Ufficio Tributi del Comune diha comunicato di essere risultato positivo al tampone Covid , sportello chiuso fino a lunedì. Ordinanza urgente dell'...Un dipendente in servizio presso la sede dell’Ufficio Tributi del Comune di Giugliano ha comunicato di essere risultato positivo al tampone Covid, sportello chiuso fino a lunedì. Ordinanza urgente del ...Un dipendente in servizio presso la sede dell’Ufficio Tributi del Comune di Giugliano ha comunicato di essere risultato positivo al tampone Covid, sportello chiuso fino a ...