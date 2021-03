Giudice Sportivo Serie A: Lazio Torino sub iudice. Gli squalificati (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Giudice Sportivo non si pronuncia in merito a Lazio Torino: ecco gli squalificati del prossimo turno in attesa però di Parma-Inter Il Giudice Sportivo ha notificato le decisioni per il 25esimo turno di Serie A, in attesa di Parma Inter. Nessuna decisione su Lazio Torino che resta sub iudice. Gli squalificati sono Frabotta (Juventus), Kumbulla (Roma), Ribery (Fiorentina), Schouten (Bologna). Il Giudice Sportivo dispone l’acquisizione a cura della Procura Federale di un supplemento in reLazione ai fatti e al comportamento di Arslan dell’Udinese nei confronti di un addetto stampa del ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilnon si pronuncia in merito a: ecco glidel prossimo turno in attesa però di Parma-Inter Ilha notificato le decisioni per il 25esimo turno diA, in attesa di Parma Inter. Nessuna decisione suche resta sub. Glisono Frabotta (Juventus), Kumbulla (Roma), Ribery (Fiorentina), Schouten (Bologna). Ildispone l’acquisizione a cura della Procura Federale di un supplemento in rene ai fatti e al comportamento di Arslan dell’Udinese nei confronti di un addetto stampa del ...

