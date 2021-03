Giornale: finale farsesco tra Sassuolo e Napoli (Di giovedì 4 marzo 2021) Il calcio è sempre più strano secondo Tony Damascelli sul Giornale per tanti svariati motivi che questa pandemia sta amplificando. tra Lega e Federcalcio, Asl e Coni, non si capisce ancora chi comandi davvero. Presidenti che litigano con gli altri presidenti per partite da rinviare e diritti tv da assegnare. Strano per gli arbitri che vanno in tv e i colleghi si lamentano. Strano il calcio, ad esempio, per quello che è accaduto nel finale tra Sassuolo e Napoli, perché nessuno avrebbe potuto immaginare quel finale farsesco, due rigori nei trecento secondi conclusivi, tre a tre senza logica ma dovuto al giro di cambi che ormai sta avvicinando il football alla pallacanestro là dove il giro dei giocatori ha un significato tattico ben diverso L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) Il calcio è sempre più strano secondo Tony Damascelli sulper tanti svariati motivi che questa pandemia sta amplificando. tra Lega e Federcalcio, Asl e Coni, non si capisce ancora chi comandi davvero. Presidenti che litigano con gli altri presidenti per partite da rinviare e diritti tv da assegnare. Strano per gli arbitri che vanno in tv e i colleghi si lamentano. Strano il calcio, ad esempio, per quello che è accaduto neltra, perché nessuno avrebbe potuto immaginare quel, due rigori nei trecento secondi conclusivi, tre a tre senza logica ma dovuto al giro di cambi che ormai sta avvicinando il football alla pallacanestro là dove il giro dei giocatori ha un significato tattico ben diverso L'articolo ilsta.

