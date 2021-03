Gimbe: i nuovi casi aumentano del 33%, è in arrivo la terza ondata (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - Netto incremento dei nuovi casi (123.272 contro 92.571) con forte rialzo degli attualmente positivi (430.996 contro 387.948), delle persone in isolamento domiciliare (409.099 contro 367.507), dei ricoveri con sintomi (19.570 contro 18.295) e delle terapie intensive (2.327 contro 2.146), a fronte di un modesto calo dei decessi (1.940 contro 2.177). È quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 24 febbraio-2 marzo 2021 rispetto alla precedente. "Per la seconda settimana consecutiva - afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - si registra un incremento dei nuovi casi che negli ultimi 7 giorni supera il 33%, segnando l'inizio della terza ondata". Rispetto alla settimana precedente, in 16 Regioni e nella Provincia autonoma di Trento ... Leggi su agi (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - Netto incremento dei nuovi(123.272 contro 92.571) con forte rialzo degli attualmente positivi (430.996 contro 387.948), delle persone in isolamento domiciliare (409.099 contro 367.507), dei ricoveri con sintomi (19.570 contro 18.295) e delle terapie intensive (2.327 contro 2.146), a fronte di un modesto calo dei decessi (1.940 contro 2.177). È quanto emerge dal monitoraggio indipendente della Fondazionenella settimana 24 febbraio-2 marzo 2021 rispetto alla precedente. "Per la seconda settimana consecutiva - afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione- si registra un incremento dei nuoviche negli ultimi 7 giorni supera il 33%, segnando l'inizio dellaondata". Rispetto alla settimana precedente, in 16 Regioni e nella Provincia autonoma di Trento ...

sulsitodisimone : Gimbe: i nuovi casi aumentano del 33%, è in arrivo la terza ondata - Agenzia_Italia : Gimbe: i nuovi casi aumentano del 33%, è in arrivo la terza ondata - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: in #ITALIA la situazione sta peggiorando - infoitsalute : Fondazione Gimbe, cosa dicono i dati italiani e del Friuli Venezia Giulia: in 7 giorni +10% di nuovi casi e spie ro… - a70199617 : DRAGHI FINITI I MIRACOLI -