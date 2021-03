Giannini nuovo capo della Polizia | nel segno della continuità

(Di giovedì 4 marzo 2021) A due anni dalla promozione a prefetto, ottenuta nel marzo 2019, Lambertoè ile direttore generalePubblica sicurezza, incarico che per prassi non ha scadenza. Il Consiglio dei ministri lo ha nominato al posto di Franco Gabrielli che il 1° marzo ha giurato come sottosegretario con delega alla sicurezzaRepubblica. Una scelta che era considerata la più probabile vista la stima che Gabrielli (con lunga esperienza alla Digos) nutre da sempre per un grande investigatore antiterrorismo che alla fine dell’anno scorso aveva voluto comepropria segreteria., 57 anni, romano con tanto di maglia ...

La Repubblica

... serve però un Decreto leggee si sta studiando l'effettiva possibilità di una decisione ... Lambertoma nel toto - nomi riportato da Adnkronos e Fatto Quotidiano c'è spazio per altre ......in Consiglio dei ministri ilcapo della Polizia. Lo si apprende da diverse fonti ministeriali. Tra i nomi in pole position per la successione a Franco Gabrielli ci sarebbe Lamberto, ...Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il prefetto Lamberto Giannini è il nuovo capo della Polizia. Il via libera è arrivato dal Consiglio dei ministri. Giannini ...Romano, 57 anni, considerato uno dei massimi esperti italiani in antiterrorismo. Per anni ha guidato la Digos della Capitale, sgominando le Nuove Br e contrastando l’eversione interna e internazionale ...