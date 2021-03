“Già pronti 50 milioni di dosi”. Mosca rimedia ai disastri dell’Ue (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo mesi di inutile burocrazia e tantissimo tempo sprecato, probabilmente più per una diffidenza politica che non un reale rischio sanitario, l’Europa tende la mano allo Spunitk V. E questa volta, lo fa in modo concreto, almeno a giudicare dall’annuncio proveniente dall’Agenzia europea del farmaco. L’Ema ha infatti confermato di aver avviato l’iter per la InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 4 marzo 2021) Dopo mesi di inutile burocrazia e tantissimo tempo sprecato, probabilmente più per una diffidenza politica che non un reale rischio sanitario, l’Europa tende la mano allo Spunitk V. E questa volta, lo fa in modo concreto, almeno a giudicare dall’annuncio proveniente dall’Agenzia europea del farmaco. L’Ema ha infatti confermato di aver avviato l’iter per la InsideOver.

