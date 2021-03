Gentiloni | politiche monetarie e di bilancio proseguano “mano nella mano”

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Anche nel 2022 “ledi” nell’area euro “dovrebbero andare, ovviamente nel pieno rispetto delle rispettive autonomie”. Lo ha affermato il Commissario europeo all’Economia, Paolo, durante un’audizione alla Commissione Affari economici e monetari del parlamento UE. “Quando la ripresa economica prenderà piede, bisognerà riorientare le misure di sostegno, che devono proseguire, verso provvedimenti più mirati”, ha ribadito l’eurocommissario. E in particolare sul 2022, sugli aiuti “continuerà ad esserci un elemento quantitativo” ma al tempo stesso dovranno esserci “maggiori elementi qualitativi” sugli interventi. “Quest’anno nell’area euro continueremo ad aver una ...

gioporce : RT @LaNotiziaTweet: La Commissione Ue sospende il Patto di Stabilità fino al 2023. Gentiloni: “Tornare a politiche restrittive sarebbe sbag… - JohnHard3 : RT @LaNotiziaTweet: La Commissione Ue sospende il Patto di Stabilità fino al 2023. Gentiloni: “Tornare a politiche restrittive sarebbe sbag… - RunPierwork13 : RT @LaNotiziaTweet: La Commissione Ue sospende il Patto di Stabilità fino al 2023. Gentiloni: “Tornare a politiche restrittive sarebbe sbag… - LuigiAssecasa : RT @LaNotiziaTweet: La Commissione Ue sospende il Patto di Stabilità fino al 2023. Gentiloni: “Tornare a politiche restrittive sarebbe sbag… - Michele2125 : RT @LaNotiziaTweet: La Commissione Ue sospende il Patto di Stabilità fino al 2023. Gentiloni: “Tornare a politiche restrittive sarebbe sbag… -

Ultime Notizie dalla rete : Gentiloni politiche

Teleborsa

Piuttosto, compie decisionifrutto del compromesso tra gli Stati membri e le loro anime. ... Quella rigorista di Dombrovskis e quella più accomodante di. Se anche quest'ultima sembra ...E lefiscali sulle imprese diventano, appunto, una leva per attrarre le imprese. Si ... sostenuti da quello spagnolo e dall'italiano Pier Carlo Padoan, allora ministro del governo. ..."Quest'anno nell'area euro continueremo ad aver una inflazione sottotono, ovviamente con alcuni aumenti marginali legati a venir meno di misure in Paesi importanti (riferimento al ritiro del taglio de ...Niente Patto fino al 2023, ma c’è un falco pericoloso: la sfiducia dei mercati Paolo Gentiloni per il momento ha vinto la battaglia tra colombe e falchi con Valdis Dombrovskis sul Patto di stabilità e ...