Genshin Impact inarrestabile, ha prodotto entrate per 870 milioni di dollari in 6 mesi (Di giovedì 4 marzo 2021) Il popolare RPG Genshin Impact è attualmente il terzo gioco mobile più profittevole al mondo, con 870 milioni di dollari di entrate nei suoi primi cinque mesi dall'uscita. A rivelarlo è un report di Sensor Tower, che ha messo a confronto i risultati dei maggiori titoli mobile sul mercato e ha rilevato il grande successo del titolo miHoYo, oltretutto in un lasso di tempo così ristretto, dato che è stato lanciato solo il 28 settembre dello scorso anno. L'RPG free-to-play sorpassa, così, Roblox e Pokémon Go, avendo davanti a sé solo PUBG Mobile e Honor of Kings, giganti davvero difficili da insidiare. Risulta così, ad ogni modo, come il primo titolo del suo genere sul mercato, aprendo inevitabilmente la strada agli epigoni che vorranno seguire la sua formula.

