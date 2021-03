Generali Italia, con “Attiva Commercio” sostegno alle Pmi (Di giovedì 4 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – Generali Italia dà il via ad Attiva Commercio, la prima nuova soluzione del 2021, dedicata proprio al sostegno delle micro-imprese del Commercio. Protegge attività, persone, patrimonio e dati e mette a disposizione del piccolo imprenditore l'offerta e la consulenza “Partner di Vita” di Generali con più prevenzione, assistenza, servizi e digitale: dalla protezione per la “consegna a domicilio” al pronto intervento per interruzione attività; dalla cyber security per l'e-commerce al ripristino degli archivi digitali fino al pronto avvocato. Con Attiva Commercio l'imprenditore potrà avere un unico contratto per più sedi e punti vendita; personalizzabile, combinando garanzie e servizi per una soluzione specifica per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) –dà il via ad, la prima nuova soluzione del 2021, dedicata proprio aldelle micro-imprese del. Protegge attività, persone, patrimonio e dati e mette a disposizione del piccolo imprenditore l'offerta e la consulenza “Partner di Vita” dicon più prevenzione, assistenza, servizi e digitale: dalla protezione per la “consegna a domicilio” al pronto intervento per interruzione attività; dalla cyber security per l'e-commerce al ripristino degli archivi digitali fino al pronto avvocato. Conl'imprenditore potrà avere un unico contratto per più sedi e punti vendita; personalizzabile, combinando garanzie e servizi per una soluzione specifica per ...

Ultime Notizie dalla rete : Generali Italia Covid, Pagnoncelli (Ipsos): "Pmi vedono più rischi che opportunità" Lo ha detto Nando Pagnoncelli, amministratore delegato Ipsos Italia, intervenendo alla conferenza di stampa di Generali "Con le imprese per generare il futuro". Pagnoncelli ha parlato delle ...

Generali, Sesana: "Assicuriamo un'impresa su quattro" "Fare impresa e costruire la ripresa". Con queste parole Marco Sesana, Country Manager & Ceo Generali Italia e Global Business Lines, ha aperto 'Con le imprese per generare futuro', conferenza stampa in streaming per presentare le soluzioni 2021 di Generali per le imprese. In questo momento ...

