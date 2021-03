Gender gap | Commissione UE propone sanzioni per discriminazioni salariali

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Diritto di conoscere i livelli retributivi dei lavoratori che svolgono lo stesso lavoro, obblighi di comunicazione del divario retributivo di genere per le grandi imprese eper le violazioni della parità retributiva. Sono alcune delle misure avanzate dallaeuropea per diminuire il gende gap sui luoghi di lavoro e aumentare la trasparenza salariale. “Lo stesso lavoro merita la stessa retribuzione, e per la parità di retribuzione è necessaria la trasparenza – ha commentato la presidente dellaeuropea, Ursula von der Leyen – Le donne devono sapere se i loro datori di lavoro le trattano in modo equo. In caso contrario, devono potersi opporre e ottenere ciò che meritano”. Tra le misure proposte per la trasparenza retributiva ci sono: l’obbligo per i datori di lavoro di fornire informazioni sul ...