Gender equality, Enel riconosciuta come miglior utility a livello globale (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Enel è stata inclusa nella classifica delle aziende TOP 100 globali sviluppata da Equileap per la parità di genere. Nell’edizione 2021 della “Gender equality Global Report & Ranking”, la classifica che Equileap pubblica ogni anno per monitorare l’attuazione di pratiche di parità di genere nel mondo aziendale, Enel è stata riconosciuta come la migliore utility a livello globale, la miglior azienda italiana ed ha guadagnato l’ottava posizione nella TOP 100 generale. “La parità di genere, così come la diversità in azienda, è alla base nel nostro approccio Open Power che persegue l’empowerment delle donne nel loro percorso aziendale, dall’ingresso fino alle posizioni ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) –è stata inclusa nella classifica delle aziende TOP 100 globali sviluppata da Equileap per la parità di genere. Nell’edizione 2021 della “Global Report & Ranking”, la classifica che Equileap pubblica ogni anno per monitorare l’attuazione di pratiche di parità di genere nel mondo aziendale,è statala, laazienda italiana ed ha guadagnato l’ottava posizione nella TOP 100 generale. “La parità di genere, cosìla diversità in azienda, è alla base nel nostro approccio Open Power che persegue l’empowerment delle donne nel loro percorso aziendale, dall’ingresso fino alle posizioni ...

scamardellaE : RT @eudirectsiena: ??DOMANI 5 MARZO H.16 “#Salute, #lavoro, #diritti delle #donne nell’Europa che riparte” Webinar aperto a tutti in diretta… - eudirectsiena : ??DOMANI 5 MARZO H.16 “#Salute, #lavoro, #diritti delle #donne nell’Europa che riparte” Webinar aperto a tutti in di… - DeskEuropeo : Diverse le presenze italiane che partecipano al Committee on Women's Rights and Gender Equality (@EP_GenderEqual) .… - sara_strategy : RT @BorsaItalianaIT: #BorsaItaliana celebra la Giornata Internazionale della donna con una cerimonia speciale: “Ring the Bell for Gender Eq… - BinaryOptionEU : '#BorsaItaliana celebra la Giornata Internazionale della donna con una cerimonia speciale: “Ring the Bell for Gende… -

Ultime Notizie dalla rete : Gender equality Gender equality, Enel riconosciuta come miglior utility a livello globale Enel è stata inclusa nella classifica delle aziende TOP 100 globali sviluppata da Equileap per la parità di genere . Nell'edizione 2021 della " Gender Equality Global Report & Ranking ", la classifica che Equileap pubblica ogni anno per monitorare l'attuazione di pratiche di parità di genere nel mondo aziendale, Enel è stata riconosciuta come ...

"Perché dobbiamo occuparci di pari opportunità', l'8 marzo la presentazione del primo 'Bilancio di Genere' Unisalento ... la Presidente del CUG - Comitato unico di garanzia dell'Ateneo Monica McBritton , la coordinatrice del progetto "CALIPER - Linking research and innovation for gender equality" Rosaria Rinaldi e ...

Gender equality, Enel riconosciuta come miglior utility a livello globale Il Messaggero Gender equality, Enel riconosciuta come miglior utility a livello globale Enel è stata inclusa nella classifica delle aziende TOP 100 globali sviluppata da Equileap per la parità di genere.

Enel: principale utility al mondo per l’uguaglianza di genere per Equileap Enel, prima azienda italiana e ottava posizione complessiva nell’edizione 2021 della classifica TOP 100 che premia il Gruppo per la promozione delle donne ...

Enel è stata inclusa nella classifica delle aziende TOP 100 globali sviluppata da Equileap per la parità di genere . Nell'edizione 2021 della "Global Report & Ranking ", la classifica che Equileap pubblica ogni anno per monitorare l'attuazione di pratiche di parità di genere nel mondo aziendale, Enel è stata riconosciuta come ...... la Presidente del CUG - Comitato unico di garanzia dell'Ateneo Monica McBritton , la coordinatrice del progetto "CALIPER - Linking research and innovation for" Rosaria Rinaldi e ...Enel è stata inclusa nella classifica delle aziende TOP 100 globali sviluppata da Equileap per la parità di genere.Enel, prima azienda italiana e ottava posizione complessiva nell’edizione 2021 della classifica TOP 100 che premia il Gruppo per la promozione delle donne ...