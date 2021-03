GdS – Gli arabi di PIF puntano al 30% dell’Inter: proposta da 300 milioni a Suning (Di giovedì 4 marzo 2021) Il PIF fa sul serio per entrare nell’Inter Si intensificano le voci uscite nella giornata di ieri riguardo all’entrata del PIF (Public Investment Fund) dell’arabia Saudita per entrare a far parte dell’Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, gli arabi entrerebbero nel club nerazzurro con un 30% delle quote, lasciando così a Suning il timone del comando e poi in seguito valutare se prendere anche la maggioranza. Ecco i dettagli. “La proposta di investimento presentata dall’advisor Goldman Sachs è stata esaminata nel dettaglio: prende corpo l’idea di investire sul 30% del club, valutato circa 300 milioni. Il colosso cinese è, sì, in cerca di finanziatori, ma pure deciso a tenere il timone del club: gli 1,9 miliardi incassati con la vendita del 23% delle azioni in patria hanno poi ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Il PIF fa sul serio per entrare nell’Inter Si intensificano le voci uscite nella giornata di ieri riguardo all’entrata del PIF (Public Investment Fund) dell’a Saudita per entrare a far parte. Secondo la Gazzetta dello Sport, glientrerebbero nel club nerazzurro con un 30% delle quote, lasciando così ail timone del comando e poi in seguito valutare se prendere anche la maggioranza. Ecco i dettagli. “Ladi investimento presentata dall’advisor Goldman Sachs è stata esaminata nel dettaglio: prende corpo l’idea di investire sul 30% del club, valutato circa 300. Il colosso cinese è, sì, in cerca di finanziatori, ma pure deciso a tenere il timone del club: gli 1,9 miliardi incassati con la vendita del 23% delle azioni in patria hanno poi ...

