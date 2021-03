Gallinari guida la rimonta di Atlanta | panca per Melli e Mannion

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Super prestazione di Danilonella notte italiana della regular-season dell’Nba. La 32enne ala di Sant’Angelo Lodigianoladiche, sotto 61-42 all’intervallo, espugna il parquet di Orlando Magic per 115-112. L’azzurro, di fronte ai quasi 4mila spettatori dell’Amway Center, parte nel quintetto titolare e finisce a referto con 23 punti, 9 rimbalzi e 6 assist in 40 minuti di impiego; tra gli Hawks il più prolifico è Trae Young con 32, Nikola Vucevic si ferma a quota 29 tra i padroni di casa. Nicolòancora spettatore dalla panchina nella sconfitta casalinga dei New Orleans Pelicans, superati dai Chicago Bulls per 128-124: il 30enne ala-grande centro reggiano non gioca nemmeno un minuto e continua, nonostante gli attestati di fiducia, a non rientrare ...