Galleria Umberto I imbrattata di scritte | “Condizioni pietose ed atti vandalici”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minuti Napoli – I muri colonnati dellaI di Napoli imbrattati daselvagge. Dato il mancato apporto delle istituzioni nelle opere di riqualificazione è il Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli a prendere la situazione in mano. Il colonnato esterno in pietra dellaI di Napoli, quello di fronte al Teatro San Carlo, è invaso daselvagge, tra cui spiccano anche alcune frasi oscene e svastiche, come dimostra anche l’ultimo sopralluogo effettuato dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e da quello municipale Salvatore Iodice. Europa Verde ha da tempo proposto di ripulire queste mura a spese proprie con una macchina idropulitrice. Proposta che però la Soprintendenza ai Beni ...