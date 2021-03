Gaia: «Uno dei momenti più emozionanti del mio debutto a Sanremo è stato l’incontro con Laura Pausini nel backstage» (Di giovedì 4 marzo 2021) Ieri sera Gaia ha debuttato al 71° Festival di Sanremo portando sul palco dell’Ariston la sua “CUORE AMARO”. Un’esibizione in cui ha saputo mixare, con personalità decisa e voce appoggiata su corde latine, eleganza e saudade, equilibrio e calore, autobiografia e sensualità, coreografando la sua nuova consapevolezza con movimenti che portano la performance a un nuovo livello, in cui suono e movimento si fondono in una cosa sola. Durante la press Conference Gaia ha parlato del suo primo approccio con il palco dell’Ariston: “Uno dei momenti più emozionanti del mio Sanremo, fino ad adesso, è stato l’incontro con Laura Pausini nel backstage…ancora non ci posso credere di avere il suo contatto su WhatsApp. ... Leggi su domanipress (Di giovedì 4 marzo 2021) Ieri seraha debuttato al 71° Festival diportando sul palco dell’Ariston la sua “CUORE AMARO”. Un’esibizione in cui ha saputo mixare, con personalità decisa e voce appoggiata su corde latine, eleganza e saudade, equilibrio e calore, autobiografia e sensualità, coreografando la sua nuova consapevolezza con movimenti che portano la performance a un nuovo livello, in cui suono e movimento si fondono in una cosa sola. Durante la press Conferenceha parlato del suo primo approccio con il palco dell’Ariston: “Uno deipiùdel mio, fino ad adesso, èconnel…ancora non ci posso credere di avere il suo contatto su WhatsApp. ...

ngiocoli : @La_gaia_scienza Ne rimarrà solo uno. Come in Highlander. Ovviamente lui. Giuseppi. - La_gaia_scienza : @vanabeau @Vijk1962 @valfurla @matteorenzi (p.s. me lo chiedo anche io ma sai che io non mi capacito che uno possa… - MTR29971489 : @Zorzz5 @estavaenamorado @zorzi_gaia @MteresaRuta 1)Mtr non ha mai detto che dayane dovrebbe vincere al posto di to… - thevscientist : Se uno tra Gaia, Noemi, Renga, Colapesce DiMartino, Gio Evan dicesse fantasanremo mi renderebbe felice, ma non succederà mai #Sanremo2021 - Venom_Bite7 : @lisa160780 @Chedupl1 @FallingInRed24 @zorzi_gaia A me non pare proprio, molti dei fan di Tommy l’hanno sostenuta i… -