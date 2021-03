Frosinone, intera famiglia di Veroli stroncata in meno di dieci giorni dal Covid (Di giovedì 4 marzo 2021) Un’intera famiglia in provincia di Frosinone stroncata dal Covid in meno di due settimane. E’ accaduto a Veroli, dove nella serata di oggi il sindaco Simone Cretaro ha reso nota una vera e propria... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 4 marzo 2021) Un’in provincia didalindi due settimane. E’ accaduto a, dove nella serata di oggi il sindaco Simone Cretaro ha reso nota una vera e propria...

AngeloTani : È solo un’influenza! “Un’intera famiglia in provincia di #Frosinone stroncata dal #coronavirus in meno di 2settima… - PizzutiL : RT @GazzettaDelSud: Un’intera famiglia in provincia di #Frosinone stroncata dal #Covid in pochi giorni. #coronavirus - GazzettaDelSud : Un’intera famiglia in provincia di #Frosinone stroncata dal #Covid in pochi giorni. #coronavirus - ladyrosmarino : RT @fanpage: Un’intera famiglia stroncata dal Covid in una manciata di giorni. - fanpage : Un’intera famiglia stroncata dal Covid in una manciata di giorni. -