Friends, David Schwimmer “Ross” rivela: “Siamo finalmente pronti a girare” (Di giovedì 4 marzo 2021) L’attore che interpreta Ross in Friends, David Schimmer, ha rivelato la data dell’inizio delle riprese, il ritorno della serie cult si avvicina. Lo scorso anno i fan della storica sitcom americana Friends hanno fatto i salti di gioia quando HBO ha annunciato che ci sarebbe stata una reunion a distanza di 16 anni dalla fine L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 4 marzo 2021) L’attore che interpretainSchimmer, hato la data dell’inizio delle riprese, il ritorno della serie cult si avvicina. Lo scorso anno i fan della storica sitcom americanahanno fatto i salti di gioia quando HBO ha annunciato che ci sarebbe stata una reunion a distanza di 16 anni dalla fine L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Barbaga3Gaetano : RT @GiampaoloScopa: #GOODMORNING, dear friends ?????? #BUONGIORNO, care amiche e amici? C'è una crepa in ogni cosa. Ed è da lì che entra la l… - GiampaoloScopa : #GOODMORNING, dear friends ?????? #BUONGIORNO, care amiche e amici? C'è una crepa in ogni cosa. Ed è da lì che entra… - chrismycap : David e Samuele già best friends #amici20 - EvaDuranRamos : RT @GiuliaFiorent13: @Gianlui91580067 @blogdanilette @lizBeth_Hineni @TheJForJoM @james_anderssen @AlanZionist @MusicianJewish @bernard_sto… - Gianlui91580067 : RT @GiuliaFiorent13: @Gianlui91580067 @blogdanilette @lizBeth_Hineni @TheJForJoM @james_anderssen @AlanZionist @MusicianJewish @bernard_sto… -