Freddy Gallina | il boss-killer è stato estradato dagli Stati Uniti 

Leggi su agi

(Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - Ferdinando 'Freddy' Gallina, 44 anni, colpito da tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e ritenuto responsabile di tre omicidi aggravati dalla finalità mafiosa, è rientrato in Italia dopo una battaglia per ottenere la sua estradizione durata quasi cinque anni. L'arrivo oggi a Fiumicino deldella famiglia mafiosa di Carini, scortatouomini del Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia, è da considerare, commentano gli investigatori, "uno straordinario successo italiano". Lo è il fatto, viene sottolineato, che "un pericolosissimo criminale sconti in carcere le pene inflittegli": risultato reso possibilescambi informativi, dalle metodologie operative e investigative con gliUniti, fortemente sostenuta dal prefetto Vittorio Rizzi, vice direttore generale della Pubblica ...