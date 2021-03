Frattura M5S-Casaleggio Nascono Movimento2050 e ControVento

(Di giovedì 4 marzo 2021) Sembra sempre più probabile il superamento del binomio Movimento 5 Stelle-Associazione Rousseau. Un divorzio di cui si parla da tempo, ma che sembra ora sempre più vicino. Mentre da un parte si lavora per un soggetto politico futuro, con la registrazione da parte di M5S del dominio.it, l’Associazione presieduta da Davidepubblica oggi una news sul Blog delle Stelle in cui si dà notizia della presentazione del “Manifesto. Principi e valori per ritornare a volare alto”, che avverrà il prossimo 10 marzo, ma che sarà “un codice etico di riferimento per la nostra azione, ma anche un perimetro solido e ben definito di termini e condizioni di utilizzo dell’ecosistema Rousseau”. Due strade parallele che sembrano non incontrarsi più, ma muoversi verso due direzioni diverse, anche a giudicare dalle parole di ...

Le reazioniVacca: "sempre più insanabile" "Il post di poco fa sembra un attacco al Movimento. A questo punto credo che non ci siano più margini di ricomposizione della, sempre ...Però, se non altro, superano la potenziale. Ormai, la scissione come tale, l'abbandono in ... passato così dal dominio politico al gioco partitico, e, nel tempo medesimo, a unlacerato, ...Rousseau lancia il suo 'Manifesto ControVento' su Facebook e Blog delle Stelle - nel quale sembra evidente la volontà di scendere in campo -, e le chat dei parlamentari M5S esplodono: "Ora liberi tutt ...Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Il post di poco fa sembra un attacco al Movimento. A questo punto credo che non ci siano più margini di ricomposizione della frattura, sempre più insanabile". Così il deput ...