Fratelli d' Italia | Ciro Maschio | La mia verticale per portare solidarietà al mondo dello Sport

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) "La miapere vicinanza al. Riapriamo in sicurezza, l'attività fisica è salute".manifesta al fianco in favore degliivi, abbandonati dal governo: "Loè salute, non deve fermarsi. Riaprire subito in sicurezza". Questo il messaggio del deputato did'