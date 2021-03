Forte terremoto in Nuova Zelanda | le parole della premier | “Spero stiate tutti bene” Sventato pericolo tsunami

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 marzo 2021) AGGIORNAMENTO ORE 17.30. La Protezione Civile ha comunicato che non c’è più una minaccia die che le persone evacuate possono tornare a casa: “Sulla base degli attuali pareri scientifici e dalle informazioni provenienti dagli indicatori dicostieri, non vi è più una minaccia per le aree costiere”. Finisce così l’allerta, la situazione è tornata alla normalità. Luna Rossa-Team New Zealand inizierà mercoledì 10 marzo? Domani dovrebbero arrivare risposte. Laè stata colpita da un fortissimo maremoto. Una scossa di magnitudo 7.2 è stata registrata a circa 100 km ad est di Te Araroa (località situata nell’isola del nord), alle ore 02.27 di venerdì 5 marzo (le 14.27 di oggi in Italia). La potenza del sisma è stata enorme, tanto che si è sentita anche nella capitale Wellington, ad Auckland e a ...