Forte terremoto in Nuova Zelanda | le parole della premier | “Spero stiate tutti bene” Paura per lo tsunami

(Di giovedì 4 marzo 2021) Laè stata colpita da un fortissimo maremoto. Una scossa di magnitudo 7.2 è stata registrata a circa 100 km ad est di Te Araroa (località situata nell’isola del nord), alle ore 02.27 di venerdì 5 marzo (le 14.27 di oggi in Italia). La potenza del sisma è stata enorme, tanto che si è sentita anche nella capitale Wellington, ad Auckland e a Christchurch (le tre città più popoloseNazione). Adesso c’è grandeper il seguente: le prime onde si sono già abbattute sulla costa neozelandese, ma resta da capire quali località verranno colpite e con che intensità. Oltre 50.000 persone hanno dichiarato di avere sentito la scossa, che sta mettendo in allarme l’interro Paese oceanico nel cuorenotte locale. LaJacinda Ardern si è messa ...

Agenzia_Ansa : Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3 è stata registrata nella Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord… - RaiNews : #Grecia forte #terremoto a Nord di Atene: magnitudo 6.3. Notizia in aggiornamento su - MediasetTgcom24 : Forte terremoto di magnitudo 6.3 nella Grecia centrale #terremoto - notadeculoare : Il terremoto ebbe diverse repliche di magnitudo inferiore. La più forte il 5 marzo ora 02:00, profondità di 109 km… - news_mondo_h24 : Forte scossa di terremoto in Nuova Zelanda, diramata allerta tsunami -

Ultime Notizie dalla rete : Forte terremoto

Ecco il twitter dell'agenzia nazionale: Il Pacific Tsunami Warning Center del Noaa ha anch'esso segnalato il rischio di un'onda anomala, con altezza fino ad 1 metro, a seguito del..."Chiunque si trovi vicino alla costa e abbia avvertito un lungo edeve spostarsi immediatamente verso il più vicino terreno elevato, o il più possibile nell'entroterra", ha avvertito ...Fortissima la scossa di terremoto, di magnitudo 7.3, che è stata registrata alle14,27 ore italiana con epicentro in mare in una località a nord nei pressi di Gisborne, in Nuova Zelanda. L'Agenzia naz ...L'Islanda teme una imminente eruzione vulcanica. A mettere in guardia il Paese è un insolito sciame di scosse di terremoto: nell'ultima settimana sono state circa 17 mila, con ...