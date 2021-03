Forte terremoto in Nuova Zelanda, allarme tsunami (Di venerdì 5 marzo 2021) Un allarme tsunami per gran parte della regione del Pacifico è stato emesso dopo le tre fortissime scosse di terremoto (di magnitudo 7.1, 7.4 e 8.1) registrate non lontano dalle coste della Nuova Zelanda. L’autorità di emergenza nazionale ha esortato i cittadini che abitano in prossimità delle coste a evacuare l’area per prevenire il rischio di un’ondata anomala, che secondo il Centro di allarme tsunami potrebbe verificarsi “entro le prossime tre ore”.L’allarme tsunami è stato emesso per gran parte del Pacifico, comprese le coste di Samoa, Isole Cook, Fiji, Nuova Caledonia, Isole Salomone e Tonga. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 5 marzo 2021) Unper gran parte della regione del Pacifico è stato emesso dopo le tre fortissime scosse di(di magnitudo 7.1, 7.4 e 8.1) registrate non lontano dalle coste della. L’autorità di emergenza nazionale ha esortato i cittadini che abitano in prossimità delle coste a evacuare l’area per prevenire il rischio di un’ondata anomala, che secondo il Centro dipotrebbe verificarsi “entro le prossime tre ore”.L’è stato emesso per gran parte del Pacifico, comprese le coste di Samoa, Isole Cook, Fiji,Caledonia, Isole Salomone e Tonga. L'articolo CalcioWeb.

Agenzia_Ansa : Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3 è stata registrata nella Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord… - RaiNews : #Grecia forte #terremoto a Nord di Atene: magnitudo 6.3. Notizia in aggiornamento su - MediasetTgcom24 : Forte terremoto di magnitudo 6.3 nella Grecia centrale #terremoto - letiziadavoli : Le sirene dell'allerta tsunami in #NuovaZelanda dopo l'ultima, forte scossa di terremoto di magnitudo 8.1 - Martinviggiano1 : In Nuova Zelanda è sparita l’acqua dalle spiagge dopo la forte scossa ...#terremoto #tsunami -