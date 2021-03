Forte scossa di terremoto in Nuova Zelanda, diramata allerta tsunami (Di giovedì 4 marzo 2021) Una scossa di terremoto in Nuova Zelanda di magnitudo 7.0 è stata registrata nei pressi dell’Isola del Nord. WELLINGTON (Nuova Zelanda) – Una violenta scossa di terremoto è stata registrata in Nuova Zelanda. Secondo quanto rivelato dall’US Geological Survey, citata dall’AdnKronos, il sisma di magnitudo 7.0 è avvenuto nella costa orientale dell’Isola del Nord con una profondità di 10 chilometri. Le autorità locali hanno diramato un’allerta tsunami. “Chiunque si trovi vicino alla costa – si legge in un tweet della Protezione Civile locale – e abbia avvertito un lungo e Forte terremoto deve spostarsi immediatamente verso il più vicino terreno ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021) Unadiindi magnitudo 7.0 è stata registrata nei pressi dell’Isola del Nord. WELLINGTON () – Una violentadiè stata registrata in. Secondo quanto rivelato dall’US Geological Survey, citata dall’AdnKronos, il sisma di magnitudo 7.0 è avvenuto nella costa orientale dell’Isola del Nord con una profondità di 10 chilometri. Le autorità locali hanno diramato un’. “Chiunque si trovi vicino alla costa – si legge in un tweet della Protezione Civile locale – e abbia avvertito un lungo edeve spostarsi immediatamente verso il più vicino terreno ...

Agenzia_Ansa : Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 6.3 è stata registrata nella Grecia centrale, vicino a Tirnavos, a nord… - news_mondo_h24 : Forte scossa di terremoto in Nuova Zelanda, diramata allerta tsunami - fainformazione : Forte scossa di terremoto di magnitudo 7.3 in Nuova Zelanda: allerta tsunami in corso Fortissima la scossa di terr… - fainfoesteri : Forte scossa di terremoto di magnitudo 7.3 in Nuova Zelanda: allerta tsunami in corso Fortissima la scossa di terr… - alaskaHQ : RT @Radio1Rai: ?? Forte scossa di terremoto al largo del nordest della Nuova Zelanda (180 km da Gisborne). Allerta tsunami. La magnitudo è s… -