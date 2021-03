Formula 1, Schumi junior: la sua Haas cambia look (Di giovedì 4 marzo 2021) Ha una spettacolare livrea con i colori rosso bianco e blu la VF-21 Haas con la quale correranno in F1 quest’anno Mick Schumacher e Nikita Mazepin. I due piloti sono entrambi esordienti assoluti nel circus. Il team ha presentato la monoposto che farà il debutto in pista il prossimo 12 marzo, in occasione dei test sul circuito del Bahrein. Si tratta dello stesso circuito dove il 28 marzo prenderà il via il Mondiale 2021. Mick sulle orme del padre La Haas, scuderia americana con motori Ferrari, sarà sponsorizzata dalla Uralkali, azienda russa di fertilizzanti, che entrerà anche nel nome della scuderia, che quindi si chiamerà Uralkali Haas. Per inciso la Uralkali è di proprietà del padre del pilota Mazepin e i colori della vettura richiamano quelli della bandiera russa. A nove anni dall’ultima presenza in F1 di uno Schumacher, il ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 4 marzo 2021) Ha una spettacolare livrea con i colori rosso bianco e blu la VF-21con la quale correranno in F1 quest’anno Mick Schumacher e Nikita Mazepin. I due piloti sono entrambi esordienti assoluti nel circus. Il team ha presentato la monoposto che farà il debutto in pista il prossimo 12 marzo, in occasione dei test sul circuito del Bahrein. Si tratta dello stesso circuito dove il 28 marzo prenderà il via il Mondiale 2021. Mick sulle orme del padre La, scuderia americana con motori Ferrari, sarà sponsorizzata dalla Uralkali, azienda russa di fertilizzanti, che entrerà anche nel nome della scuderia, che quindi si chiamerà Uralkali. Per inciso la Uralkali è di proprietà del padre del pilota Mazepin e i colori della vettura richiamano quelli della bandiera russa. A nove anni dall’ultima presenza in F1 di uno Schumacher, il ...

infoitsport : Haas, svelata la livrea della monoposto per il 2021: la prima di Schumi Jr in Formula 1 - sportface2016 : #Haas Livrea tutta 'russa' per la scuderia: ecco la monoposto che guideranno gli esordienti Schumi Jr. e Mazepin - paoloangeloRF : Il giorno della Haas di Schumi Jr e Mazepin - dinoadduci : Schumi jr, ecco la tua Haas Ferrari per il campionato: dominano i colori russi - Luca_Zunino : Formula 1, Haas Ferrari: svelata la monoposto con cui il Schumi jr farà l’esordio in F1. Una livrea con i colori de… -