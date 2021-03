Formula 1, al Gran Premio del Bahrain solo spettatori vaccinati o guariti dal Covid (Di giovedì 4 marzo 2021) Soltanto gli spettatori vaccinati e quelli guariti dal Covid potranno assistere dal vivo al Gran Premio di Bahrain di Formula 1, gara di apertura del Mondiale 2021. Lo hanno annunciato gli organizzatori della gara, in programma nel weekend del 26-28 marzo. L’ingresso nel circuito di Sakhir sarà concesso solo a chi avrà ricevuto la seconda dose di vaccino da almeno due settimane o si sia negativizzato dopo aver contratto il virus da almeno quindici giorni. Lo status di ogni tifoso dovrà essere certificato dalle autorità del Bahrain. Resteranno comunque in vigore le regole di distanziamento sociale e l’obbligo di indossare la mascherina. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) Soltanto glie quellidalpotranno assistere dal vivo aldidi1, gara di apertura del Mondiale 2021. Lo hanno annunciato gli organizzatori della gara, in programma nel weekend del 26-28 marzo. L’ingresso nel circuito di Sakhir sarà concessoa chi avrà ricevuto la seconda dose di vaccino da almeno due settimane o si sia negativizzato dopo aver contratto il virus da almeno quindici giorni. Lo status di ogni tifoso dovrà essere certificato dalle autorità del. Resteranno comunque in vigore le regole di distanziamento sociale e l’obbligo di indossare la mascherina. L'articolo ilNapolista.

