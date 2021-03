Florovivaismo, produzione in crescita in Campania: è boom per la festa della donna (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti La produzione florovivaistica della Campania tira un sospiro di sollievo. Dopo un 2020 da dimenticare, una crisi pandemica che ha fatto sentire il suo peso anche sulla produzione e commercializzazione del comparto florovivaistico, piccoli segnali di ripartenza si registrano in queste settimane. Un trend che ha avuto inizio con il tradizionale appuntamento di San Valentino e che sta facendo registrare un boom di acquisti anche in vista della festa della donna. Secondo Vincenzo Malafronte, presidente del Consorzio Produttori Florovivaisti Campani, in queste settimane “abbiamo registrato un sostanziale aumento degli ordinativi, questo ci fa ben sperare”. Nella Campania, regione leader in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Laflorovivaisticatira un sospiro di sollievo. Dopo un 2020 da dimenticare, una crisi pandemica che ha fatto sentire il suo peso anche sullae commercializzazione del comparto florovivaistico, piccoli segnali di ripartenza si registrano in queste settimane. Un trend che ha avuto inizio con il tradizionale appuntamento di San Valentino e che sta facendo registrare undi acquisti anche in vista. Secondo Vincenzo Malafronte, presidente del Consorzio Produttori Florovivaisti Campani, in queste settimane “abbiamo registrato un sostanziale aumento degli ordinativi, questo ci fa ben sperare”. Nella, regione leader in ...

TV7Benevento : Florovivaismo, produzione in crescita in Campania. Boom di acquisti in vista della Festa della Donna... - andpellegrino : Florovivaismo, produzione in crescita in Campania. Boom di acquisti in vista della Festa della Donna -