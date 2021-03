Flop di ascolti per Sanremo: ancora un trend negativo (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Festival di Sanremo registra ancora un trend negativo, visto il clamorosamente Flop di ascolti. Il calo registra 2 milioni di telespettatori in meno rispetto al 2020. L’indice di share della seconda serata della Kermesse musicale è decisamente inferiore rispetto alle aspettative. Ecco il dettaglio dei dati. Come mai Sanremo registra un Flop di ascolti? Che sia un’edizione sui generis quella di Sanremo di quest’anno è fuori dubbio. Il tempio della musica senza pubblico in sala è tutt’altra cosa. Certamente uno spettacolo meno ricco e sfavillante. Ma ciò che solleva stupore è la dicotomia tra lo share e il gradimento che il pubblico dei telespettatori dimostra tramite i social. Dai quali si evincono però ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Festival diregistraun, visto il clamorosamentedi. Il calo registra 2 milioni di telespettatori in meno rispetto al 2020. L’indice di share della seconda serata della Kermesse musicale è decisamente inferiore rispetto alle aspettative. Ecco il dettaglio dei dati. Come mairegistra undi? Che sia un’edizione sui generis quella didi quest’anno è fuori dubbio. Il tempio della musica senza pubblico in sala è tutt’altra cosa. Certamente uno spettacolo meno ricco e sfavillante. Ma ciò che solleva stupore è la dicotomia tra lo share e il gradimento che il pubblico dei telespettatori dimostra tramite i social. Dai quali si evincono però ...

Ultime Notizie dalla rete : Flop ascolti Festival di Sanremo 2021, Amadeus commenta i dati di ascolto C'è chi parla di un calo e chi addirittura invoca il flop. Sanremo, il direttore Coletta commenta gli ascolti A prendere la parola per primo è stato il direttore di Raiuno Stefano Coletta che ha ...

Sanremo è un flop perché cerca disperatamente una normalità che non c'è Sanremo 2021, perché gli ascolti sono un flop Interpretare gli ascolti di un programma è sempre un esercizio complesso e, per me, talvolta perfino urticante, perché poi, spesso, proprio quello che ha fatto fallire un ...

Sanremo 2021: le pagelle della seconda serata. Bene Ermal Meta, flop Random Top e Flop della seconda serata di Sanremo 2021, ecco le nostre pagelle per i cantanti in gara. Sorprende La Rappresentante di Lista, malissimo Random.

