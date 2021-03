Fiorentina Roma: senza Castrovilli, Pellegrini inizia il banchetto – ANALISI TATTICA (Di giovedì 4 marzo 2021) Fiorentina Roma è stata gara dai due volti con gli uomini di Fonseca che hanno saputo cambiare marcia nella ripresa, complici anche il calo della Viola e l’uscita di Castrovilli Grazie al gol di Diawara nel finale, la Roma ha ottenuto un successo importantissimo in una partita cambiata molto tra i due tempi. Nella prima frazione, le occasioni da gol sono state pochissime per entrambe le squadre: il 3-4-2-1 della Fiorentina è parso convincente senza palla in tutte le zone del campo. I viola hanno sporcato spesso la prima costruzione della Roma grazie a un pressing compatto e organizzato, mentre quando si difendevano bassi erano bravi a togliere spazi e profondità ai giallorossi. Per avere più presenza offensiva in avanti, Fonseca ha fatto modifiche ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021)è stata gara dai due volti con gli uomini di Fonseca che hanno saputo cambiare marcia nella ripresa, complici anche il calo della Viola e l’uscita diGrazie al gol di Diawara nel finale, laha ottenuto un successo importantissimo in una partita cambiata molto tra i due tempi. Nella prima frazione, le occasioni da gol sono state pochissime per entrambe le squadre: il 3-4-2-1 dellaè parso convincentepalla in tutte le zone del campo. I viola hanno sporcato spesso la prima costruzione dellagrazie a un pressing compatto e organizzato, mentre quando si difendevano bassi erano bravi a togliere spazi e profondità ai giallorossi. Per avere più preoffensiva in avanti, Fonseca ha fatto modifiche ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Cagliari 1-0 Bologna Milan 1-1 Udinese Genoa 1-1 Sampdoria Benevento 0-3 Verona Atalanta 5-1 Cr… - VarskySports : #SerieA Sassuolo 3-Napoli 3 Atalanta 5 (Palomino??????-Muriel??????)-Crotone 1 Benevento 0-H. Verona 3 Cagliari 1-Bolog… - ilRomanistaweb : FOTO - #Karsdorp al top: nessun difensore ha fatto più assist di lui in #SerieA Con il cross per il gol di Diawara… - CalcioWebPuglia : Diawara sigla l'accordo per la Roma all'88 ', Fiorentina 1-2 Roma , Momento migliore - zazoomblog : Fiorentina-Roma Spinazzola scherza su gol e autogol: “Prima doppietta non si scorda mai” - #Fiorentina-Roma… -