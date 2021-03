Fiorello | “Zingaretti ora o si candida a sindaco di Roma o va a fare l’opinionista dalla D’Urso”

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Ma tu non sai cosa è successo oggi?”, chiedead Amadeus: “Cioè tu non sai che cosa è successo oggi nel mondo della politica?”. “No, sto sempre qua”, gli risponde. “Oggi si è dimesso il segretario del Pd Nicola”. E continuo lo showman siciliano parlando con il conduttore e direttore artistico di Sanremo. “Cioè ieri ho fatto un paio di battute qui dal palco dell’Ariston e lui se l’è presa così. Mi sembra esagerato, neanche acosì”. La gag dicontinua, e continua spiegando le motivazioni che hanno spinto il segretario del Pd ad annunciare le sue dimissioni dal partito. “Tu pensa che l’ha fatto per le poltrone”, e ride. Ride sotti i baffi, dando già un piccolo spoiler della battuta che sta per. Proprio ieri infatti ha tirato su tutto un ...

rtl1025 : #Fiorello: ''Ho fatto due battutine su #Zingaretti e lui si è dimesso! Ma si può essere così suscettibili?! Ha dett… - paolocad01 : RT @DavideSilvestr6: #Zingaretti perculato anche da #fiorello. #Sanremo2021 - stepadpv : RT @rtl1025: #Fiorello: ''Ho fatto due battutine su #Zingaretti e lui si è dimesso! Ma si può essere così suscettibili?! Ha detto: 'Mi verg… - leggoit : #Snremo2021, #Fiorello 'svela' il futuro di #Zingaretti: «Sindaco di Roma o opinionista da Barbara D'Urso» - d_acierno : RT @Pinodemarco: Comunque... ?? anche #Fiorello a #Sanremo2021 l'ha buttata lì. #Zingaretti si potrebbe candidare a sindaco di Roma, io (e p… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorello Zingaretti

Secolo d'Italia

L'intervento disi apre con un riferimento alle dimissioni dida segretario del PD: 'Scusami, per due battute'. Poco dopo è intervenuto telefonicamente con un messaggio ...Al chéentra con un carrello con sopra un vaso di vetro coi fiori dentro e dice "questi ...passate dalla festa del popolo di Pietralata alle domeniche Mediaset con benedizione di, ..."Mi ero limitato a fare due battutine su Zingaretti e lui cosa fa? Si dimette?! Mi sento in colpa". Fiorello e i sensi di colpa a Sanremo 2021 per le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del ...Rosario Fiorello , durate la seconda puntata del festival di Sanremo in uno dei suoi interventi accanto ad Amadeus tira in ballo anche Vasco ...