Final Eight Coppa Italia A1 2021, Venezia vince 102-57 contro il San Martino (Di giovedì 4 marzo 2021) L’Umana Reyer Venezia non delude le aspettative. La grande favorita del match si impone 102-57 contro il Fila San Martino di Lupari nella prima delle Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 femminile 2021 alla Segafredo Arena di Bologna. Primi due quarti giocati con grande intensità da parte di entrambe le squadre, con le lagunare che partono subito forte con Petronite e Bestagno, mentre il San Martino ci prova con Filippi arrivando a meno due punti a tre minuti dalla fine del primo quarto, ma il Venezia recupera e chiude con il punteggio di 26-17. Secondo quarto che si chiude con 11 punti di differenza (45-33); strepitosa Anderson e grande prova di Pasa. San Martino in grande difficoltà dopo la sosta. ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 marzo 2021) L’Umana Reyernon delude le aspettative. La grande favorita del match si impone 102-57il Fila Sandi Lupari nella prima delledidi Serie A1 femminilealla Segafredo Arena di Bologna. Primi due quarti giocati con grande intensità da parte di entrambe le squadre, con le lagunare che partono subito forte con Petronite e Bestagno, mentre il Sanci prova con Filippi arrivando a meno due punti a tre minuti dalla fine del primo quarto, ma ilrecupera e chiude con il punteggio di 26-17. Secondo quarto che si chiude con 11 punti di differenza (45-33); strepitosa Anderson e grande prova di Pasa. Sanin grande difficoltà dopo la sosta. ...

legabasketfem : La @REYER1872 vola nella seconda metà e si aggiudica il derby veneto contro @lupebasket qualificandosi per le Semif… - audacec5 : Le Final Eight di Serie A2, A2 femminile e Serie B a Porto San Giorgio @DivCalcio5 - news_ravenna : Dal 4 all’8 marzo a Bologna le Final Eight della Coppa Italia Femminile di basket A1 - agsmag_it : Le Final Eight di Serie A2, A2 femminile e Serie B a Porto San Giorgio - emiliaromagnago : Dal 4 all’8 marzo a Bologna le Final Eight della Coppa Italia Femminile di basket A1 -

Ultime Notizie dalla rete : Final Eight Dal 4 all'8 marzo a Bologna le Final Eight della Coppa Italia Femminile di basket A1 BOLOGNA - Ritorna il grande basket femminile in Emilia - Romagna . E ritorna a Bologna , dove, dal 4 all'8 marzo , alla Virtus Segafredo Arena si svolgeranno le Techfind Final Eight di Coppa Italia Serie A1 . Proprio Bologna è stata la città ad ospitare nel 1969 la prima finale di questa competizione. Dopo la pausa imposta lo scorso anno - con l'annullamento dell'...

Basket femminile la Limonta Costa stasera sfida Schio nei quarti di Coppa Italia Basket femminile si aprono oggi a Bologna le Techfind Final Eight di Serie A1 donne. Basket femminile prima volta assoluta per il team biancorosso capitanato dalla canturina Beatrice Del Pero Tutto è pronto, o quasi, a Bologna per uno dei grandi eventi ...

Le Final Eight di Serie A2, A2 femminile e Serie B a Porto San Giorgio Federica Lattanzio Le Final Eight di Serie A2, A2 femminile e Serie B a Porto San Giorgio Pertanto, il Pala Savelli di Porto San Giorgio sarà il Palasport designato per lo svolgimento delle tre competizioni. Inoltre, vista la contemporaneità della Final Eight di Serie A2 femminile e della ...

A1 Femminile - Famila verso la Techfind Final Eight, esordio giovedì con Costa Masnaga Alle porte la Final Eight di Coppa Italia targara Techfind per il Famila Wuber Schio. Vigilia di esordio alla Segafredo Arena di Bologna, teatro che ospiterà tutta la kermesse dal 4 ...

BOLOGNA - Ritorna il grande basket femminile in Emilia - Romagna . E ritorna a Bologna , dove, dal 4 all'8 marzo , alla Virtus Segafredo Arena si svolgeranno le Techfinddi Coppa Italia Serie A1 . Proprio Bologna è stata la città ad ospitare nel 1969 la prima finale di questa competizione. Dopo la pausa imposta lo scorso anno - con l'annullamento dell'...Basket femminile si aprono oggi a Bologna le Techfinddi Serie A1 donne. Basket femminile prima volta assoluta per il team biancorosso capitanato dalla canturina Beatrice Del Pero Tutto è pronto, o quasi, a Bologna per uno dei grandi eventi ...Pertanto, il Pala Savelli di Porto San Giorgio sarà il Palasport designato per lo svolgimento delle tre competizioni. Inoltre, vista la contemporaneità della Final Eight di Serie A2 femminile e della ...Alle porte la Final Eight di Coppa Italia targara Techfind per il Famila Wuber Schio. Vigilia di esordio alla Segafredo Arena di Bologna, teatro che ospiterà tutta la kermesse dal 4 ...