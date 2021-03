FIFA 21 | Ritirata la Class Action presentata allo stato della California – Il Momentum non esiste

(Di giovedì 4 marzo 2021) Con un comunicato apparso sul sito ufficiale di Electronic Arts, la software house canadese ha annunciato che le accuse presentate presso loriguardanti la presenza del DDA () nelle partite on-line di, Madden e NHL sono state ritirare. “Garantire che il gioco sia equo è fondamentale per tutti noi di EA e abbiamo cercato di essere più chiari possibile sul fatto che questo impegno si fondamentale sia per noi quanto per i nostri giocatori. Abbiamo più volte dichiarato pubblicamente che non utilizziamo script o “Regolazione dinamicadifficoltà” (DDA) o qualunque altra cosa simile che possa regolare automaticamente la difficoltà di gioco nelle partite di, Madden e NHL Ultimate Team. Le nostre affermazioni sono state ...

Lo scorso novembre 2020, tre giocatori della California avevano organizzato una class action contro FIFA Ultimate Team, accusando EA di "manipolazione" attraverso l'uso di un particolare script noto c ...EA veniva accusata di generare la pratica nota come momentum nelle partite su FIFA Ultimate Team per spingere i giocatori a spendere ...