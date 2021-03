Festival di Sanremo, Fedez ha rischiato di svenire? La rivelazione di Fiorello (Di giovedì 4 marzo 2021) Fedez ha rischiato di svenire dietro le quinte del Festival di Sanremo? Ebbene questo è proprio quello che ha rivelato Fiorello. La sua emozione è stata ben visibile, tant’è che anche Francesca Michielin ha cercato di supportare il collega che era visibilmente provato. Una bella scena che mette in risalto una caratteristica che, talvolta, viene spesso celata dagli artisti (nazionali e internazionali), la quale è stata anche molto apprezzata dal pubblico. Sanremo 2021, la rivelazione di Fiorello su Fedez Partiamo con il dire che Fedez è tra i nomi più forti di questo Festival di Sanremo e, sin dalla prima serata, ha avuto tutti gli occhi puntati addosso. I suoi fan ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 4 marzo 2021)hadidietro le quinte deldi? Ebbene questo è proprio quello che ha rivelato. La sua emozione è stata ben visibile, tant’è che anche Francesca Michielin ha cercato di supportare il collega che era visibilmente provato. Una bella scena che mette in risalto una caratteristica che, talvolta, viene spesso celata dagli artisti (nazionali e internazionali), la quale è stata anche molto apprezzata dal pubblico.2021, ladisuPartiamo con il dire cheè tra i nomi più forti di questodie, sin dalla prima serata, ha avuto tutti gli occhi puntati addosso. I suoi fan ...

Corriere : Noi cinquantenni, in questo Sanremo solo per giovani, non ci ritroviamo per niente - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - RaiRadio2 : «Appena ho finito di cantare la tensione è andata via e adesso ho voglia di risalire di nuovo sul palco.»… - THEREALMERANTE : Mi duole dirlo, ma Irama merita di vincere. Canzone pazzesca, qualcosa di nuovo e non la solita canzonetta 'da Sanr… - LiveNationIT : Manca sempre meno all'arrivo dei @Negramaro sul palco dell'Ariston, questa sera! Per l'occasione, abbiamo deciso d… -