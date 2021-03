Festival di Sanremo: ecco gli ospiti e i cantanti della terza serata (Di giovedì 4 marzo 2021) La terza serata del Festival di Sanremo 2021 è quella dedicata alle cover. Tutti i cantanti in gara, infatti, solitamente portano un brano legato alla kermesse musicale accompagnati sul palco da un big a loro scelta (italiano o straniero) per un duetto. Quest’anno il regolamento del Festival di Sanremo 2021 è però leggermente cambiato: i cantanti, infatti, potranno portare qualsiasi brano d’autore, purché legato al panorama musicale italiano. A giudicare i cantanti, questa sera, ci penseranno l’orchestra e il coro, che dovranno valutare non solo l’esibizione, ma anche la qualità dell’arrangiamento. La classifica finale della quarta serata, dunque, terrà conto della media dei voti ... Leggi su trendit (Di giovedì 4 marzo 2021) Ladeldi2021 è quella dedicata alle cover. Tutti iin gara, infatti, solitamente portano un brano legato alla kermesse musicale accompagnati sul palco da un big a loro scelta (italiano o straniero) per un duetto. Quest’anno il regolamento deldi2021 è però leggermente cambiato: i, infatti, potranno portare qualsiasi brano d’autore, purché legato al panorama musicale italiano. A giudicare i, questa sera, ci penseranno l’orchestra e il coro, che dovranno valutare non solo l’esibizione, ma anche la qualità dell’arrangiamento. La classifica finalequarta, dunque, terrà contomedia dei voti ...

