Festival di Sanremo: cifra da capogiro per la collana indossata da Elodie (Di giovedì 4 marzo 2021) La seconda serata del Festival di Sanremo ci ha fatto scoprire un lato davvero inedito di Elodie che si è calata con grande successo nella duplice veste di conduttrice e performer. Elodie ci ha anche deliziato con una sfilza di outfit davvero stupefacenti che hanno incantato il web. Dopo avervi rivelato il costo degli orecchini di Bvlgari indossati dalla cantante, possiamo ora informarvi sul prezzo della sua collana, sempre firmata Bvlgari, indossata durante uno dei suoi interventi. Ebbene, il monile che Elodie portava al collo al Festival di Sanremo è costato la tutt'altro che modica cifra di 300.000€…e, no. Non c'è uno zero di troppo, perché il prezzo in dollari è stimato attorno ai ...

