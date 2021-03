Festival di Sanremo, c’è un nuovo positivo: si rischia il blocco (Di giovedì 4 marzo 2021) Non c’è pace per il Festival di Sanremo in questo 2021: c’è un nuovo positivo all’interno dell’Ariston. Il suo collaboratore in quarantena. Secondo quanto riferito dall’agenzia AdnKronos, un giornalista della Rai, inviato a Sanremo per seguire il Festival, è risultato positivo al tempone antigenico fattogli dal personale Asl stamane. Lo stesso è ora in attesa del responso del test molecolare previsto nel tardo pomeriggio. Intanto un suo collaboratore, risultato invece negativo, è stato messo in quarantena preventiva. A causa dell’emergenza sanitaria in atto questa edizione della kermesse è stata sottoposta a rigide norme anti-Covid. Il protocollo sanitario ed organizzativo del Festival 2021 è stato approvato dal Cts del governo dopo ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 4 marzo 2021) Non c’è pace per ildiin questo 2021: c’è unall’interno dell’Ariston. Il suo collaboratore in quarantena. Secondo quanto riferito dall’agenzia AdnKronos, un giornalista della Rai, inviato aper seguire il, è risultatoal tempone antigenico fattogli dal personale Asl stamane. Lo stesso è ora in attesa del responso del test molecolare previsto nel tardo pomeriggio. Intanto un suo collaboratore, risultato invece negativo, è stato messo in quarantena preventiva. A causa dell’emergenza sanitaria in atto questa edizione della kermesse è stata sottoposta a rigide norme anti-Covid. Il protocollo sanitario ed organizzativo del2021 è stato approvato dal Cts del governo dopo ...

