Festival di Sanremo, Achille Lauro pronto a stupire ancora: lo stile scelto per la terza serata (Di giovedì 4 marzo 2021) Amato o odiato, quando si parla di Achille Lauro non sembrano esserci mezzi termini. Ospite fisso per la 71esima edizione del Festival di Sanremo, le sue performance erano state definite “quadri” già qualche giorno prima dell’inizio della kermesse destando non poca curiosità. Ora che il cantante ha già avuto 2 occasioni per esibirsi tutti si chiedono cosa possa avere ancora in serbo per le prossime serate. A dare una piccola anticipazione è lo stesso artista, che parla di un vero a proprio “viaggio”. Glam rock, rock and roll e molto altro Lo scorso anno Achille Lauro aveva scelto di portare sul palco dell’Ariston dei veri e propri personaggi. L’artista aveva infatti vestito i panni di San Francesco, di David Bowie, della marchesa Casati Stampa e ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Amato o odiato, quando si parla dinon sembrano esserci mezzi termini. Ospite fisso per la 71esima edizione deldi, le sue performance erano state definite “quadri” già qualche giorno prima dell’inizio della kermesse destando non poca curiosità. Ora che il cantante ha già avuto 2 occasioni per esibirsi tutti si chiedono cosa possa averein serbo per le prossime serate. A dare una piccola anticipazione è lo stesso artista, che parla di un vero a proprio “viaggio”. Glam rock, rock and roll e molto altro Lo scorso annoavevadi portare sul palco dell’Ariston dei veri e propri personaggi. L’artista aveva infatti vestito i panni di San Francesco, di David Bowie, della marchesa Casati Stampa e ...

