Festival di Sanremo 2021: Ermal Metal primo in classifica. Emozione con Laura Pausini. Ma la regina è Elodie (Di giovedì 4 marzo 2021) C'è Ermal Meta in testa alla classifica provvisoria di Sanremo. Una classifica stilata dalla giuria demoscopica, comunicata a ora tarda, le 1,35 di oggi 4 marzo. Una classifica, dunque, che solo i nottambuli hanno potuto conoscere dalla voce, ancora entusiasta nonostante l'ora, di Amadeus e Fiorello. Emozione con Laura Pausini. Quindi omaggio a Ennio Morricone con i ragazzi del Volo. E poi lei, la scoppiettante Elodie L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 marzo 2021) C'èMeta in testa allaprovvisoria di. Unastilata dalla giuria demoscopica, comunicata a ora tarda, le 1,35 di oggi 4 marzo. Una, dunque, che solo i nottambuli hanno potuto conoscere dalla voce, ancora entusiasta nonostante l'ora, di Amadeus e Fiorello.con. Quindi omaggio a Ennio Morricone con i ragazzi del Volo. E poi lei, la scoppiettanteL'articolo proviene da Firenze Post.

Corriere : Noi cinquantenni, in questo Sanremo solo per giovani, non ci ritroviamo per niente - Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - RaiUno : Ci siamo! Parte STASERA la 71esima edizione del Festival di Sanremo ?? Alle 20.40 su #Rai1, @RaiPlay e @RaiRadio2… - Emyli009 : RT @regresa_a_mi: @MetaErmal ?? ?? ?? Ermal ?? Meta ?? vincitore… - Adropof_Blue : RT @mrtnvlvsn: Retweet se anche tu vuoi Charles Leclerc e Valentino Rossi come conduttori del Festival di Sanremo 2022 -