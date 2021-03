Festival di Berlino, Per Lucio è il dono di Pietro Marcello al genio musicale/politico di Dalla e al cinema del Novecento (Di giovedì 4 marzo 2021) “Per Lucio” è un dono. Un regalo in continuità storica e formale con il proprio cinema che Pietro Marcello ha composto con inattesa delizia e offerto alla memoria dell’ancora presente tra noi Lucio Dalla. Un “film documentario di”, è scritto nei titoli di testa dell’opera in queste ore visibile in streaming per gli addetti ai lavori del 71esimo Festival di Berlino. Ed è stimolante pensare che questo cinema che a noi piace intimamente e profondamente sia prodotto Dalla Rai e da Beppe Caschetto. Già perché Marcello torna a lavorare pudovkinianamente sulla contrapposizione di dettagli in fase di montaggio. Un tessuto esile, sottilissimo, quello come dire classicamente narrativo, con l’ex ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) “Per” è un. Un regalo in continuità storica e formale con il propriocheha composto con inattesa delizia e offerto alla memoria dell’ancora presente tra noi. Un “film documentario di”, è scritto nei titoli di testa dell’opera in queste ore visibile in streaming per gli addetti ai lavori del 71esimodi. Ed è stimolante pensare che questoche a noi piace intimamente e profondamente sia prodottoRai e da Beppe Caschetto. Già perchétorna a lavorare pudovkinianamente sulla contrapposizione di dettagli in fase di montaggio. Un tessuto esile, sottilissimo, quello come dire classicamente narrativo, con l’ex ...

Agenzia_Ansa : Passa oggi nella sezione Special della 71/ma edizione del Festival di Berlino il documentario 'Per Lucio', di Pietr… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Passa oggi nella sezione Special della 71/ma edizione del Festival di Berlino il documentario 'Per Lucio', di Pietro Marc… - Aquila6811 : RT @fanpage: In onore del grande #LucioDalla - carmencen : RT @fanpage: In onore del grande #LucioDalla - EsercitoParenzo : RT @fanpage: In onore del grande #LucioDalla -