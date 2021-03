Fedez lacrime al Festival di Sanremo: il rapper spiega il motivo dietro la suareazione inaspettata (Di giovedì 4 marzo 2021) Durante la sua esibizione a Sanremo, Fedez è apparso visibilmente emozionato. Le lacrime che hanno rigato il suo viso a fine esibizione non sono sfuggite a nessuno e hanno destato grande stupore nel pubblico. Ora è lo stesso cantante a parlare di quel pianto liberatorio. Fedez prima dell’esibizione: bracciali, santini e ritratti di famiglia Un tempo per sapere come i grandi artisti del passato affrontavano le ore precedenti all’inizio del Festival di Sanremo era necessario attendere che rilasciassero le prime interviste sui quotidiani nazionali. Oggi invece tutto è molto più semplice. Fedez per esempio ha deciso di documentare via Instagram i momenti che lo hanno separato dalla sua prima esibizione in coppia con Francesca Michielin. Il rapper ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Durante la sua esibizione aè apparso visibilmente emozionato. Leche hanno rigato il suo viso a fine esibizione non sono sfuggite a nessuno e hanno destato grande stupore nel pubblico. Ora è lo stesso cantante a parlare di quel pianto liberatorio.prima dell’esibizione: bracciali, santini e ritratti di famiglia Un tempo per sapere come i grandi artisti del passato affrontavano le ore precedenti all’inizio deldiera necessario attendere che rilasciassero le prime interviste sui quotidiani nazionali. Oggi invece tutto è molto più semplice.per esempio ha deciso di documentare via Instagram i momenti che lo hanno separato dalla sua prima esibizione in coppia con Francesca Michielin. Il...

