Federico Ciontoli dopo l’omicidio di Marco Vannini: “Ho pensato di farla finita” (Di giovedì 4 marzo 2021) Una lunga intervista quella che ha rilasciato Federico Ciontoli a Repubblica. Parla di tutto quello che è successo negli ultimi anni, di come la sua vita è cambiata dopo la morte di Marco Vannini. E ogni volta che una persona della famiglia Ciontoli rilascia delle dichiarazioni, c’è sempre un seguito di polemiche che accompagna le varie interviste. E’ successo con le parole di Ciontoli a Storie Maledette, con la sua intervista per Selvaggia Lucarelli, e succede anche in questo caso, visto che Federico ha confessato delle cose molto forti, in merito alle difficoltà di questi anni da superare. Non ha nascosto anche di aver pensato al suicidio, una cosa che anche suo padre, Antonio Ciontoli, aveva detto a Selvaggia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 4 marzo 2021) Una lunga intervista quella che ha rilasciatoa Repubblica. Parla di tutto quello che è successo negli ultimi anni, di come la sua vita è cambiatala morte di. E ogni volta che una persona della famigliarilascia delle dichiarazioni, c’è sempre un seguito di polemiche che accompagna le varie interviste. E’ successo con le parole dia Storie Maledette, con la sua intervista per Selvaggia Lucarelli, e succede anche in questo caso, visto cheha confessato delle cose molto forti, in merito alle difficoltà di questi anni da superare. Non ha nascosto anche di averal suicidio, una cosa che anche suo padre, Antonio, aveva detto a Selvaggia ...

rep_roma : Omicidio Vannini, la versione del figlio: 'Io non sono più la famiglia Ciontoli. Sono Federico. Quella sera non dov… - LLLloyd1 : RT @ItaliaNEWS: Omicidio Vannini, la versione del figlio: 'Io non sono più la famiglia Ciontoli. Sono Federico. Quella sera non dovevo fida… - UNDMofficial : New post: Federico Ciontoli: “Mi fidai di mio padre ma ho sbagliato, vi racconto tutto” - brusacoioni : RT @fanpage: Omicidio Vannini. La sconcertante rivelazione di Federico Ciontoli. - PulitiElena : RT @fanpage: Omicidio Vannini. La sconcertante rivelazione di Federico Ciontoli. -