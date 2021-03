Fed: Powell, 'niente rialzo tassi prima di pieno recupero economia' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. - (Adnkronos) - "Useremo ogni strumento a nostra disposizione per sostenere l'occupazione" anche se "è molto improbabile che raggiungeremo la massima occupazione" quest'anno: dobbiamo ancora recuperare 10 milioni di posti di lavoro". Lo ha ribadito il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, in un incontro online organizzato dal Wall Street Journal, in cui ha rivendicato la "preziosa indipendenza" della banca centrale per "non essere coinvolto nel dibattito sulle politiche fiscali". Il presidente della Fed ha spiegato di aspettarsi "una ripresa nella creazione di lavoro, con miglioramenti probabilmente nei prossimi due mesi". Powell ha smorzato le ipotesi di un rialzo dei tassi prima del previsto: "Ci vorrà del tempo per arrivarci, la nostra guidance è piuttosto chiara" ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. - (Adnkronos) - "Useremo ogni strumento a nostra disposizione per sostenere l'occupazione" anche se "è molto improbabile che raggiungeremo la massima occupazione" quest'anno: dobbiamo ancora recuperare 10 milioni di posti di lavoro". Lo ha ribadito il presidente della Federal Reserve Jerome, in un incontro online organizzato dal Wall Street Journal, in cui ha rivendicato la "preziosa indipendenza" della banca centrale per "non essere coinvolto nel dibattito sulle politiche fiscali". Il presidente della Fed ha spiegato di aspettarsi "una ripresa nella creazione di lavoro, con miglioramenti probabilmente nei prossimi due mesi".ha smorzato le ipotesi di undeidel previsto: "Ci vorrà del tempo per arrivarci, la nostra guidance è piuttosto chiara" ha ...

La riapertura dell'economia negli Stati Uniti potrebbe comportare una spinta inflazionistica temporanea, non sufficiente tuttavia a ... (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 04 mar - "Ci vorra' un po' di tempo prima che si ritorni alla piena occupazione". Lo ha detto il presidente della Fed, Jerome Powell, parlando al Jobs Summit