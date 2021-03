Fausto Leali, conoscete la moglie? Chi è Germana di 30 anni più giovane [FOTO] (Di giovedì 4 marzo 2021) Fausto Leali è innamoratissimo di sua moglie Germana, e di lei parla spesso nelle varie interviste. L’avete mai vista? Nato a Nuvolento (in provincia di Brescia) nel 1944, il cantante è una delle voci più amate ed apprezzate dal grande pubblico italiano. Nel corso della sua carriera, Leali ha anche collaborato con artisti internazionali e, dopo due lunghe relazioni finite male, il cuore del noto cantante è stato conquistato da Germana, di 30 anni più giovane di lui. Siete curiosi di vederla? Ve la mostriamo qui. Chi è Germana, la terza moglie di Fausto Leali La terza moglie di Fausto Leali si chiama appunto ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 4 marzo 2021)è innamoratissimo di sua, e di lei parla spesso nelle varie interviste. L’avete mai vista? Nato a Nuvolento (in provincia di Brescia) nel 1944, il cantante è una delle voci più amate ed apprezzate dal grande pubblico italiano. Nel corso della sua carriera,ha anche collaborato con artisti internazionali e, dopo due lunghe relazioni finite male, il cuore del noto cantante è stato conquistato da, di 30piùdi lui. Siete curiosi di vederla? Ve la mostriamo qui. Chi è, la terzadiLa terzadisi chiama appunto ...

