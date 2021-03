Fascisti su Marche | così la Regione diventa laboratorio della nuova destra

(Di giovedì 4 marzo 2021) La classe politica targata Lega e Fratelli d’Italia comincia a mostrare il suo vero volto: uscite nostalgiche che rispolverano i termini del Ventennio, politiche razziste, battaglie contro l’aborto farmacologico. E no, non è folclore

L'Espresso

... il coordinatore provinciale di FDI Luigi Capriotti e l'attuale Presidente della Regione- ... dove l'11 marzo del 1944 tedeschi etrucidarono 42 persone, tra le quali 12 abitanti del ......il regime fascista come ha fatto la consigliera regionale del partito di Salvini nelleè un'... 'E come fanno di solito ie i leghisti - conclude il segretario nazionale di Sinistra ...La classe politica targata Lega e Fratelli d’Italia comincia a mostrare il suo vero volto: uscite nostalgiche che rispolverano i termini del Ventennio, ...La dimostrazione che, una volta toccato il fondo, si può sempre cominciare a scavare si trova nelle Marche: non bastava il divieto ai consultori di somministrare la pillola RU486 (andando così contro ...