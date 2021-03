"Fare il vaccino porta a porta". Ecco il piano della task force militare (Di giovedì 4 marzo 2021) Valentina Dardari Il generale è pronto, con i suoi militari, a contrastare l’epidemia e a Fare di tutto per sconfiggere il nemico, un virus invisibile e imprevedibile Il piano della task force militare potrebbe prevedere il vaccino porta a porta. Il generale Luciano Portolano, comandante del Comando operativo di vertice interforze (Coi), è pronto a gestire i militari schierati dal ministro Lorenzo Guerini per la lotta contro il Covid-19. Una operazione in continua evoluzione In una intervista al Messaggero, il generale Portolano ha spiegato che durante la prima fase la Difesa ha fornito un concorso importante, sia in termine qualitativo che quantitativo ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Valentina Dardari Il generale è pronto, con i suoi militari, a contrastare l’epidemia e adi tutto per sconfiggere il nemico, un virus invisibile e imprevedibile Ilpotrebbe prevedere il. Il generale Luciano Portolano, comandante del Comando operativo di vertice interforze (Coi), è pronto a gestire i militari schierati dal ministro Lorenzo Guerini per la lotta contro il Covid-19. Una operazione in continua evoluzione In una intervista al Messaggero, il generale Portolano ha spiegato che durante la prima fase la Difesa ha fornito un concorso imnte, sia in termine qualitativo che quantitativo ...

